كوريا الجنوبية: يون وبايدن يزوران مركز العمليات العسكرية للقوات الجوية



يخطط رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول ونظيره الأمريكي جو بايدن، للقيام بزيارة مشتركة لمركز عمليات رئيسي للقوات الجوية في جنوب سيئول خلال زيارة بايدن.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء، فمن المقرر أن يزور يون وبايدن مركز العمليات الجوية والفضائية الكوري (KAOC) الواقع في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك، على بعد 70 كيلومترًا جنوب العاصمة، يوم الأحد، وهو اليوم الأخير من زيارة بايدن التي تستغرق ثلاثة أيام.

وتم ترتيب الحدث المشترك في الوقت الذي يسعى فيه الحلفاء إلى تعزيز التنسيق الأمني وسط مخاوف بشأن احتمالات الاستفزازات الكورية الشمالية، مثل إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى وإجراء تجربة نووية.

وفي KAOC، سيتم إطلاع يون وبايدن على عمليات المركز وتشجيع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفقا لما قال المكتب الرئاسي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كيم تيه- هيو، النائب الأول لرئيس مكتب الأمن الوطني الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن يون وبايدن يخططان لإجراء جدول مشترك تحت موضوع الأمن الاقتصادي والأمن كل يوم حتى يوم الأحد.