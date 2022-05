صلاح ينافس على جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة اللاعبين

دخل محمد صلاح، نجم ليفربول سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وسينافس صلاح 5 لاعبين آخرين من أجل نيل تلك الجائزة، وهم ترينت ألكسندر أرنولد، زميله في ليفربول، وديكلان رايس، لاعب وست هام، وكونور كالاجر، نجم كريستال بالاس.

كما سيتنافس ثنائي مانشستر سيتي، البرازيلي جابريال خيسوس، والبلجيكي كيفين دي بروين على تلك الجائزة، بعدما ساعدا فريقهما على تصدر جدول ترتيب المسابقة حتى الجولة الأخيرة من الموسم.

يُذكر أن صلاح المتُوج بجائزة الأفضل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي من رابطة النقاد الصحفيين في بريطانيا، يتنافس أيضًا على حصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، من رابطة الأندية.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة الأخيرة برصيد 22 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف واحد على هيونج سون مين، نجم توتنهام هوتسبير.

The nominees for the PFA @VertuMotors Premier League Fans’ Player of the Year 2021/22!

🗳️ Conor Gallagher

🗳️ @MoSalah

🗳️ @TrentAA

🗳️ @DeBruyneKev

🗳️ @PhilFoden

🗳️ @_DeclanRice



Vote for your winner here 👉 https://t.co/tzGb7sQqC4#PFAFPOTY pic.twitter.com/VS8IpuP8BL