 استطلاع: 76% من الروس واثقين في بوتين - بوابة الشروق
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استطلاع: 76% من الروس واثقين في بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
وكالات:
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 2:35 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 2:35 م

أظهر استطلاع نظمته مؤسسة "الرأي العام" للدراسات الاجتماعية الروسية، أن 76٪ من الروس، يبدون الثقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب النتائج، قال 76٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يثقون بالرئيس بوتين، واختار 15٪ منهم الرد بالعبارة "على الأغلب لا أثق" برئيس الدولة، وأعرب 9٪ منهم عن صعوبة الرد على السؤال، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد 79٪ من المشاركين في الاستطلاع، أن الرئيس بوتين بشكل جيد في منصبه. وتمسك بوجهة النظر المعاكسة 12٪ من الروس، ووجد 10٪ صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 15 مايو وشارك فيه 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عاما يقيمون في أكثر في 104 مدينة وبلدة وقرية في 53 منطقة روسية من خلال طريقة المقابلات في مكان الإقامة.

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