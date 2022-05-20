سيوة: السيطرة على حريق زراعات قرية المراقي دون إصابات أو خسائر في الأرواح

قال محمد بكر شريف رئيس مجلس مدينة سيوة، إنه تم السيطرة على حريق زراعات قرية المراقي، وجار تنفيذ أعمال تبريد الحريق على مساحة 5 أفدنة مزروعة بأشجار النخيل والزيتون، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وأوضح أحمد علي بافي سكرتير رئاسة مجلس مدينة سيوة، أن حريقا اندلع في 5 أفدنة من زراعات إشجار النخيل والزيتون وحقول الخضروات بجنوب قرية المراقي، بعد عصر اليوم؛ جراء مصدر حراري مشتعل، حسب تقارير الحماية المدنية الأولية.



وانتقلت 4 وحدات إطفاء وتبريد من إدارة الحماية المدنية بواحة سيوة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة، ومنع تمددها لباقي زراعات القرية، خاصة مع وجود رياح متوسطة السرعة، كذلك انتقل جميع قيادات الجهاز التنفيذي إلى المدينة لحصر الخسائر والتلفيات.