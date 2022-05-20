أعلنت سلطات منطقة دونيتسك مقتل مدني وإصابة 7 آخرين جراء قصف أوكراني على مناطق مختلفة.

وذكرت السلطات - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أن عدد المدن والبلدات التي تعرضت للقصف الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 12 بلدة، مشيرة إلى أن قوات كييف استخدمت صواريخ جراد وقذائف الهاون والمدفعية في قصفها.

وفي لوجانسك.. أعلنت السلطات اعتراض أنظمة الدفاع الجوي، صاروخين من طراز "توشكا- أو" أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو بلدة دبالتسيف، مشيرة إلى تعرض بلدة أخرى لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات كييف خلال الساعات الماضية.