روسيا تبدأ المرحلة الثانية من عملية سداد أقساط سنداتها السيادية

بدأت روسيا المرحلة الثانية من عملية سداد مستحقات حملة سنداتها السيادية بالعملات الأجنبية قبل انتهاء فترة تعليق القيود على تعاملاتها الدولارية في الأسبوع المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن هذه الأموال ليست مقررة لأسبوع آخر ولكن تاريخ التسوية لاثنين من طروحات السندات الدولارية هو يومين بعد انتهاء الاستثناء المؤقت لحملة السندات الدولارية للحصول على أموال من الجانب الروسي.

ويتيح الإعفاء المؤقت الذي أقرته الإدارة الأمريكية عقب فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي بسبب غزو أوكرانيا، لروسيا تحويل مستحقات حملة السندات عبر النظام المالي الدولي حتى أواخر الشهر الحالي.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد استبعدت تمديد فترة الإعفاء المقرر نهايتها يوم 25 مايو الحالي.

وتشمل المدفوعات التي حولتها روسيا إلى المؤسسة الوطنية لتسوية الودائع والمعنية بالتعامل مع هذه الأموال 25ر71 مليون دولار أقساط العائد على سندات تستحق الاسترداد عام 2026 و5ر26 مليون يورو (28 مليون دولار) عائد سندات تستحق الاسترداد عام 2036.

وقالت وزارة المالية الروسية إن الدولة أوفت حتى الآن بكل التزاماتها تجاه حملة السندات.

كانت جانيت يلين قد قالت في وقت سابق من اليوم "الاستثناء كان محدد المدة" حيث ينتهي أجله يوم 25 أمايو الجاري، حيث كانت الولايات المتحدة قد أعلنت السماح لروسيا باستمرار استخدام العملة الأمريكية لسداد أقساط سنداتها للمستثمرين الأجانب، في أعقاب إعلان المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي بمدينة بون الألمانية يوم الأربعاء الماضي إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الموضوع، لكن من المنطقي افتراض أنه لم يتم تمديد الترخيص، في حين قالت مصادر أمريكية قبل لك إن مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية قد يوافق على إلغاء الترخيص.