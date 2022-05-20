الأهلي يوضح تطورات حالة ديانج

قال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏حالة أليو ديانج لاعب الفريق مطمئنة للغاية، وفقًا لأشعة الرنين الثانية التي أجراها خلال الساعات ‏الأخيرة، للتعرف على حجم إصابته وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

وقال أبو عبلة إن فرص مشاركة أليو ديانج في التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي، وإن ‏اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو ‏الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وخضع أليو ديانج لفحوصات طبية مكثفة بعد شكوى اللاعب من كدمة في الركبة خلال مباراة ‏وفاق سطيف، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأجرى ديانج أشعة رنين للمرة الثانية للمزيد من الاطمئنان على حالته والتعرف على فرص ‏مشاركته في التدريبات الجماعية، وأكدت الأشعة تحسن حالة اللاعب وأن الأمور مطمئنة إلى حد ‏كبير.‏