تقدم الإعلامية سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامجها "زووم أفريقيا" على قناة "CBC"، غدا السبت، تواصل فيها جولتها بدولة جنوب السودان.

في الجزء الثاني من رحلة جنوب السودان، تجري الإعلامية سالي عاطف، عدة لقاءات مع المسئولين، وهم: لورانس كورباندي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية السابق، بالإضافة إلى وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ضيو مطوك.

كما تجري "عاطف" لقاءً مع السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر بجوبا؛ للحديث عن فرص الاستثمار، وأوجه التعاون المُشترك بين مصر وجنوب السودان.

تستعرض الإعلامية تقريرًا عن فرقة أورباب، أقدم فرق جنوب السودان الغنائية الراقصة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العادات والتقاليد، والأكلات الشعبية والأسواق داخل دولة جنوب السودان.

يُذكر أنه تم تعديل موعد عرض برنامج "زووم أفريقيا" بداية من الحلقة القادمة المُقرر عرضها السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساء.