الأهلي يكشف مستجدات إصابة السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم‏

تحدث أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ‏مستجدات حالة الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، وفرص مشاركتهم في ‏التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي بالنادي إن حمدي فتحي لاعب الفريق سوف يشارك في التدريبات ‏الجماعية بعد مباراة إنبي المقرر لها مساء غد، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

واشتكى حمدي فتحي من إصابة بشد في الحوض، وغاب عن مباراة الفريق الماضية أمام البنك ‏الأهلي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وقام اللاعب اليوم بأداء جلسة في «الجيم»، وقام بالجري ‏حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه.‏

وتحدث أبو عبلة عن تطورات حالة ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن اللاعب يتماثل للشفاء من إصابته في ‏العضلة الخلفية، وسيتم تقييم حالته بعد مباراة إنبي للتعرف على فرص مشاركته في مران الأهلي ‏الجماعي.‏

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عمرو السولية في تحسن مستمر، وأن اللاعب واصل اليوم تنفيذ ‏برنامجه التأهيلي بعد شكوى من إصابة في العضلة الخلفية.‏

وأشار أحمد أبو عبلة إلى أن الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم سيكون متاحًا قبل ‏مباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا، وتحت تصرف الجهاز الفني.‏