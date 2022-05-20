الأهلي يكشف مستجدات إصابة السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم‏

تحدث أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستجدات حالة الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، وفرص مشاركتهم في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
وقال رئيس الجهاز الطبي بالنادي إن حمدي فتحي لاعب الفريق سوف يشارك في التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبي المقرر لها مساء غد، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
واشتكى حمدي فتحي من إصابة بشد في الحوض، وغاب عن مباراة الفريق الماضية أمام البنك الأهلي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وقام اللاعب اليوم بأداء جلسة في «الجيم»، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه.
وتحدث أبو عبلة عن تطورات حالة ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن اللاعب يتماثل للشفاء من إصابته في العضلة الخلفية، وسيتم تقييم حالته بعد مباراة إنبي للتعرف على فرص مشاركته في مران الأهلي الجماعي.
وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عمرو السولية في تحسن مستمر، وأن اللاعب واصل اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد شكوى من إصابة في العضلة الخلفية.
وأشار أحمد أبو عبلة إلى أن الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم سيكون متاحًا قبل مباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحت تصرف الجهاز الفني.