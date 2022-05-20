الرئيس اللبناني: الانتخابات النيابية تمت في ظروف مقبولة وأشكر الحكومة على جهودها

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، الشكر لرئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في الفترة القصيرة من عمر حكومتهم، مشيراً إلى أن الانتخابات النيابية التي جرت قد تمّت في ظروف مقبولة، داعيا وزارة الداخلية والبلديات إلى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة وذلك لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال، حيث ترأس الجلسة رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وجميع الوزراء باستثناء وزير الخارجية المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق ذاته، أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال كلمته بالجلسة ارتياحه لعمل الوزراء وتعاونهم، مشيدا بالجهود التي بذلت لاجراء الانتخابات النيابية من الوزارات والإدارات العامة والأجهزة الأمنية والإدارية المعنية.

وعرض وزير الداخلية اللبناني ،في بداية الاجتماع، تقريرا حول إجراء الانتخابات النيابية خلال الشهر الجاري.