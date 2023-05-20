 البحرية الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال وجنوب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرية الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال وجنوب غزة

د ب أ
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 10:02 ص | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 10:02 ص

 

هاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر بمدينة غزة وخان يونس ورفح.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن "بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين".

ووفق الوكالة، "أطلقت زوارق الاحتلال الرصاص صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وهي على بعد قرابة خمسة أميال بحرية".

وأوضحت الوكالة أن "تتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد".


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