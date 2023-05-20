قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن كل التوصيات والمقترحات ضمن جلسات الحوار الوطني، تعرض على المجلس لإعادة صياغتها بشكل قوي ومنظم؛ تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تباعًا أو فور انتهاء المناقشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن المجلس يرحب بجميع المقترحات والمشروعات المقدمة من الأحزاب والتيارات السياسية، منوهًا أن المدة المخصصة لحديث المشاركين خلال الجلسات، قد لا تكون كافية لاستعراض وجهة النظر بصورة كاملة.

ولفت إلى تلقي أكبر عدد من المقترحات المكتوبة خلال جلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتًا إلى أن «الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، طلب من الأحزاب والتيارات السياسية تقديم أوراق عمل ومقترحات بشأن الملف».

وعن جلسات الأسبوع المقبل، أوضح أن المحور السياسي يناقش موضوع قانون المجالس الشعبية المحلية والأحزاب السياسية، بينما يتناول المحور المجتمعي القضية السكانية والتعليم، قائلًا إن المحور الاقتصادي يتطرق لملف الصناعة.

وأكد أن تلك الموضوعات غاية في الأهمية، مضيفًا: «الأحزاب السياسية ترشح أناسًا للمشاركة، فضلًا عن مشاركة الخبراء والمتخصصين والتيارات المختلفة وأهل الخبرة وأعضاء مجلس الأمناء».