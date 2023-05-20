محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء استاد النادي المصري

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، سير أعمال إنشاء استاد النادي المصري في موقعه الحالي، رافقه خلالها بعض الأجهزة التنفيذية.

واستعرض المحافظ، مع مهندسي المشروع حجم الأعمال التي تمت حتى الآن، حيث بدأت أعمال هدم الاستاد في أغسطس عام 2021، واستمرت لمدة 10 أشهر، والتي تستهدف 48 ألف متر مربع جرى انتهاء 9000 متر مربع، وستستغرق أعمال الأعمال الخرسانية 8 أشهر و10 أشهر التشطيبات والتجهيزات، وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ موقع العمل، واستمع من مهندسي المشروع لشرح تفصيلي حول مراحل العمل.

واطمئن على توافر المعدات والإمكانيات اللازمة لانتظام سير العمل.

وشدد المحافظ، على الإسراع في معدلات إنشاء ستاد النادي، مؤكدا متابعته أولا بأول لموقف سير العمل في إنشاء الاستاد.

أكد خلال كلمته من موقع بناء الاستاد، أن هناك تواصلا مستمرا بينه وبين مستر كامل أبو علي؛ لمتابعة مستجدات النادي المصري وأعمال بناء استاد النادي الجديد.

وبعث رسالة طمأنينية لجمهور النادي المصري، قائلا: "منذ أيام قليلة تواصلت مع مستر كامل أبو علي فهناك تكامل بيني وبينه"؛ وذلك ردا على ما أثير من شائعات في هذا الشأن مؤخرا.

ووجه اللواء عادل الغضبان، الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وجهازه الفني ولاعبي النادي، على الجهود المثمرة، وتقديم أفضل أداء لإسعاد جماهير.

وأوضح أن النادي المصري كيان عظيم، ولا يجب أن ننساق وراء الشائعات، مناشدا جماهير المصري الوقوف خلف النادي ودعمه، وعدم الانسياق وراء الشائعات واللغط الذي يثيره البعض.

وشار إلى أن محافظة بورسعيد تدعم إنشاء استاد النادي المصري بمبلغ 260 مليون جنيه، كمشاركة في بناء الاستاد الجديد، وجرى دفع أول قسط بقيمة 50 مليون جنيه للشركة المسئولة عن الإنشاءات شركة وادي النيل للمقاولات، قائلا إن النادي المصري بمثابة الماء والهواء لأبناء بورسعيد فأهالي المحافظة يعشقون النادي المصري، وجميعنا نعمل للحفاظ على هذا الكيان في المقام الأول دون أي مصالح شخصية لأحد.

وقدم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بإعادة الحياة لاستاد النادي المصري، وإنشاء الاستاد في موقعه الحالي.

وأضاف أن النادي المصري بمثابة أمن قومي لبورسعيد، وسيظل النادي المصري بخير دائما.

وأكد أن المحافظة والدولة داعمة للنادي المصري دائما، وهناك مجهودات مثمرة من الجهات؛ لسرعة الانتهاء من إنشاء استاد النادي المصري الجديد خلال المدة الزمنية المحددة، وإقامة فندق للاعبين على أعلى مستوى، ومزود بالخدمات اللازمة، قائلا إن الأحلام لا تنتهي، وسنفعل كل الخير لأهالي بورسعيد وجماهير النادي العظيمة.