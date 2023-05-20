تعرف على أنظمة الدفاع الجوي الغربية المستخدمة في أوكرانيا

استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنظمة الدفاع الجوى الغربية التى أرسلها الحلفاء الغربيون إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية العام الماضي؛ للمساعدة في تعزيز دفاعات كييف، مشيرة إلى أن "تلك الأنظمة أثبتت أهمية لأوكرانيا في ظل القصف الروسي للبنية التحتية الحيوية والأهداف المدنية".



وقال مسئولون أوكرانيون، إن منظومة الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" التي وصلت البلاد حديثا، أسقطت هذا الأسبوع صواريخ كانت تستهدف كييف، بما في ذلك صواريخ متطورة تفوقت على معدات الدفاع الجوي لديهم في السابق.



وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن باتريوت هي واحدة من عدة أنظمة أرسلها الحلفاء الغربيون إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية.



* منظومة "باتريوت"



ذكرت "واشنطن بوست" أن باتريوت هي منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورا لدى الجيش الأمريكي، حيث يبلغ مداها ما بين حوالي 20 إلى 100 ميل، بحسب التهديد. وكانت مصممة كمنظومة مضادة للطائرات، لكن الأنظمة الأحدث من باتريوت يمكنها أيضًا الاشتباك مع صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات مسيرة.



وإلى جانب الصواريخ، تتضمن بطارية باتريوت أنظمة رادار ومحطات تحكم لتحديد وتتبع واستهداف أسلحة العدو.



ويتم الإبقاء على مواقع نظامي باتريوت الموجودين في أوكرانيا سرا، بالرغم من أن واحدة منها استخدمت مؤخرا لإسقاط صواريخ تتمركز في كييف أو حولها، بحسب مسؤول دفاع أمريكي.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاعتماد على صواريخ باتريوت سيختبر قدرة الولايات المتحدة والغرب على تحقيق التوازن بين حاجتهما لحماية مخزوناتهما مع تقديم المساعدة لأوكرانيا.



* أنظمة "ناسامز"



تتضمن مجموعة صواريخ سام النرويجية المتقدمة (ناسامز) وحدة قيادة، ومستشعرات، ونظام رادار، وذخائر يمكن إطلاقها من كبسولة مستقلة بذاتها أو من الجزء الخلفي في الشاحنة.



وبحسب "واشنطن بوست"، يستخدم هذا النظام للدفاع الجوي في حماية البيت الأبيض.



ويمكن لأنظمة الرادار الموجودة به اكتشاف التهديدات من على مسافة تصل لحوالي 80 ميلا، بحسب المتغيرات بما في ذلك الطقس وحجم الهدف وارتفاعه.



* منظومة "أيريس-تي"



بحسب "واشنطن بوست"، تشبه منظومة "أيريس-تي" الألمانية أنظمة ناسامز، لافتة إلى أن الصاروخ يتمتع بمدى متوسط يصل إلى حوالي 20 ميلا وأثبت فاعليته ضد صواريخ كروز الروسية.



* منظومة "ذا هوك"



وفقا لواشنطن بوست، فإن "ذا هوك" هو النظام الذي سبق باتريوت، ويصل عمر بعض تلك الأنظمة إلى 50 عاما. وفي حين لم يعد مستخدما في الولايات المتحدة، لازال يستخدمه العديد من حلفاء واشنطن، بما في ذلك إسبانيا التي أرسلت المنظومة إلى أوكرانيا.



وقد أخرجت الولايات المتحدة بعض تلك الأنظمة من مخزونها وأرسلتها إلى أوكرانيا. وفي حين أنه أقدم من الأنظمة الموجودة لدى أوكرانيا، يمكنه أن يكون مفيدا ضد بعض الصواريخ الروسية الأقل جودة.



* المركبات المدرعة



في حين تتمتع المركبات المدرعة التي تحمل أنظمة أسلحة على متنها، بمدى أقصر من أنظمة الدفاع الجوي الأخرى، فإن ذخيرتها متوفرة بسهولة أكبر وأرخص. وهي نظام أساسي يمكن أن يشغله بسهولة الجنود الذين يحتاجون فقط لرؤية التهديد والنار.