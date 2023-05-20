سفير عمان بالقاهرة: زيارة عاهل البلاد إلى مصر تفتح فصلا جديدا من العلاقة بين البلدين

أكد سفير سلطنة عُمان بالقاهرة عبد الله بن ناصر الرحبي، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الزيارة الرسميّة للسلطان هيثم بن طارق، إلى جمهورية مصر العربية غدًا الأحد، ولقاءه أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتح فصلًا جديدًا وتمثّل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها؛ بما يعود بالمنافع المشتركة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، مساء السبت، قال «الرحبي» في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم، بمناسبة الزيارة الرسمية لعاهل البلاد إلى مصر، إن وفدًا رسميًّا رفيع المستوى يرافق السلطان في زيارته، لا سيما الجانب الاقتصادي، حيث إن البلدين الشقيقين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.

ووضّح أنه سيُنظّم خلال الزيارة منتدى الأعمال العُماني المصري، الذي سيعرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبُنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتطرّق إلى أن البلدين الشقيقين مُقبلان على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية المضافة إلى المذكرات القائمة مثل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عُمان في يونيو ٢٠٢٢ م.

ودعا الصحفيين والإعلاميين إلى الاضطلاع والقيام بأدوارهم للتعريف بما توفره سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية من تسهيلات للقطاع الخاص ودعم لرجال وصاحبات الأعمال وفرص ومجالات الاستثمار في البلدين الشقيقين.

وتطرق إلى المبادئ المشتركة في السياسة الخارجية لسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وحرصهما على دعم كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية.