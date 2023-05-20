مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: نبحث عن التوافق والمساحات المشتركة

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن اللجنة تعقد جلستين غدًا الأحد، الأولى في الفترة ما بين الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بينما تمتد الثانية من الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن اللجنة ستستمع لرؤى الأحزاب والمتخصصين والخبراء والشخصيات العامة كافة، حول تلك القضايا الرئيسية.

ولفت إلى وصول العديد من المقترحات من الأحزاب إلى الأمانة العامة ومجلس أمناء الحوار على مدار الفترة الماضية، قائلًا إن «مقترحات الأحزاب السياسية تتبلور وفقا لرؤية الحزب ومرجعيته والأيدولوجية التي أسس عليها».

وأكمل: «رؤية أحزاب اليسار مختلفة عن رؤية اليمين أو اليمين الوسط أو الأحزاب الليبرالية أو القومية، وما يعنينا وصول رسالة واضحة أن الحوار يتسع للجميع، لا إقصاء لرأي أو فكر أو أي طرح، بل نبحث عن التوافق والمساحات المشتركة التي يمكن البناء عليها».

وأكد أن «كل الأحزاب السياسية مدعوة للمشاركة في جلسات الغد»، موضحًا أن «الأمانة الفنية تتواصل مع الجميع لتنسيق الحضور على مدار الجلستين».

ونوه أن «نتائج الحوار يحددها المتحاورون»، لافتًا إلى أن «بعض النقاط تشهد توافقًا جيدًا ويتم رفعها إلى مجلس الأمناء، أما النقاط الخلافية فيستمر فيها اختلاف الآراء، مع رفعها كافة إلى المجلس».

وأشار إلى أن «الجميع يسعى إلى دعم التعددية الحزبية والسياسية لصالح المجتمع والوطن والمواطن»، مضيفًا أن «دور المقرر سيكون تقرير ما يحدث أمامه داخل الجلسات وليس حسم المسائل بالتصويت أو المغالبة».

واختتم: «نؤكد أن الحوار في حد ذاته نقطة إيجابية تمضي بنا نحو خطوات جادة؛ لبناء وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة خلال الفترة المقبلة».