الرئيس الأوكراني: نجهز لخطوات مشتركة جديدة مع حلفائنا ردا على الحرب الروسية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن حكومته تجهز لـ "خطوات مشتركة جديدة" مع حلفائها رداً على الحرب الروسية.



وأضاف زيلينسكي - في كلمة له عبر الفيديو نقلتها اليوم قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن كييف تنسق المواقف مع الشركاء ومن بين ذلك أسلحة دفاع جوي وطائرات مقاتلة.



وأوضح الرئيس الأوكراني - الذي جاءت كلمته بعد عقد اجتماعات مع العديد من القادة على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما باليابان- أن بلاده تحاول إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من البلدان والقادة من أجل أوكرانيا، بما يشمل برامج طويلة الأمد لدعم أوكرانيا.



وشدد الرئيس الأوكراني "سنبذل قصارى جهدنا لضمان مشاركة العالم في مبادرتنا للسلام على أعلى مستوى ممكن".



وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأوكراني، الهند للانضمام إلى مبادرة صيغة السلام الأوكرانية خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان.



وأضاف زيلينسكي - في تصريحات له اليوم السبت- أن الطرفين ناقشا حاجة أوكرانيا إلى مستشفيات متنقلة وإزالة الألغام الأرضية خلال اجتماعهما الأول وجهاً لوجه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي.



أما رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، فقد أكد لزيلينسكي، أنه حريص على المساعدة، وقال له إن الحرب قضية إنسانية وقيم إنسانية، مشدداً على أن بلاده "ستفعل كل شيء في حدود إمكانياتنا".



وفي سياق متصل، كشفت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن المبعوث الصيني الخاص للشئون الأوراسية، السفير الصيني السابق لدى موسكو، لي هوي، سيزور روسيا الأسبوع المقبل ضمن جولته التى بدأت يوم 15 مايو فى اطار الجهود الهادفة لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية.



ونقلت الوكالة الروسية عن ما وصفته بمصدر روسى مطلع قوله " إن موعد الزيارة سيتم الأسبوع المقبل دون تحديد يوم بعينه".



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، قد أعلن أن جولة هوي التي تشمل زيارة كل من أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، تعد دليل آخر على التزام الصين بتعزيز السلام والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.



وعلى صعيد آخر، قال رئيس دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) اليوم، كلف مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الروسية ثمنا باهظا جدا.



وأضاف بوشيلين عبر تيليجرام، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أنه للمرة الثانية يشكل تاريخ الـ 20 من مايو يوما مميزا ذا رمزية خاصة للقوات الروسية، ففي المرة الأولى قبل عام استسلم آخر مقاتلي كتيبة "آزوف" في ماريوبول أمام قواتنا، واليوم حررنا مدينة أرتيوموفسك (باخموت) التي يطلق عليها الأوكرانيون لقب "القلعة المنيعة" بشكل كامل".



وكان مؤسس مجموعة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن القوات الروسية فرضت اليوم سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت).



وشدد بريجوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك على أنه بحلول ظهر اليوم تمت السيطرة على الجزء الأخير من أرتيوموفسك، وذلك "بعد 224 يوما من القتال".