المستشار الألماني يلتقي الرئيس الأوكراني لثاني مرة في غضون أسبوع

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم السبت، وذلك لثاني مرة في غضون أسبوع.

والتقى شولتس، وزيلينسكي، مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، في فندق القمة جراند برينس، بعد فترة قصيرة من وصول زيلينسكي إلى هيروشيما.

وقال شولتس مرحبا بزيلينسكي: "تسرني رؤيتك، إننا نلتقي كثيرا بحق"، ورد زيلينسكي بقوله: "من دواعي سعادتي دائما"؛ واستغرق اللقاء الذي عُقِد في الدور الثاني والعشرين من الفندق أكثر من 20 دقيقة.

وكان شولتس التقى زيلينسكي في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد الماضي، وكانت المرة الأولى التي ينادي فيها كل واحد الآخر باسمه الأول.

وتعهد شولتس لزيلينسكي في برلين بحزمة جديدة بـ 2.7 مليار يورو لمزيد من شحنات الأسلحة، لكن المستشار الألماني لم يعلن حتى الآن عن مشاركة ألمانيا في تحالف لتوريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وكانت مصادر حكومية أعلنت عن هذا اللقاء في وقت سابق من اليوم، لكن دون أن يتم الإعلان عن تفاصيل ما دار فيه.

وكان زيلينسكي وصل إلى مقر القمة في وقت سابق اليوم، حيث أجرى محادثات ثنائية مع عدد من زعماء المجموعة.