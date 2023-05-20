دار الشروق تتعاقد مع الروائي الجزائري أحمد طيباوي على إصدار رواية جديدة





وقع الكاتب الروائي الجزائري أحمد طيباوي عقد نشر روايته الجديدة "باب الوادي" مع الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق.

ومن جانبه، عبر الروائي أحمد طيباوي عن سعادته بتعاقده مع دار الشروق على إصدار رواية جديدة، قائلا: إنها ضمن أكثر دور النشر احتراما ولها باع طويل في مجال النشر.

أضاف طيباوي في تصريحات خاصة لجريدة الشروق، أن الناشر عليه دور فائق الأهمية، وسط هذا الزخم الإبداعي، وتحديدا في مجال الرواية، فإننا نكون وسط احتياج للتساؤل حول كيفية تحول الكم إلى كيف والارتقاء بالفن الإبداعي، والكاتب يجتهد في الكتابة ثم التعاون مع دار نشر تتيح كتبه وأعماله للقارئ، ودار الشروق لها انتشار في مصر الحاضنة الثقافية العربية، وأيضا لها حضور في عدد كبير من المعارض الكبرى في الخليج والجزائر وباقي بقاع المنطقة العربية.

وواصل: وجود ناشر ناجح مهم جدا للكتابة، لإبراز النصوص الجيدة، وروايتي الجديدة، استقريت عليها عقب تفكير كبير، والرواية إجمالا تتطرق لبعض الشخصيات التي تعبر عن التوجهات الفكرية في المجتمع، عبر قالب إبداعي وليس بشكل مباشر، وما هو مكتوب في العمل المقبل هو ظلال لصورة معينة عن مراحل تاريخية معينة في المجتمع الجزائري.

جدير بالذكر أن أحمد طيباوي هو روائي جزائري وأستاذ محاضر في إدارة الأعمال، صدرت له أربع روايات: اختفاء السيد لا أحد (جائزة نجيب محفوظ للأدب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2021) موت ناعم (جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي بالسودان 2014)، مذكرات من وطن آخر، المقام العالي (جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب 2011 بالجزائر)، ومجموعة قصصية "وجه على الحافة".