انتصار عبد الفتاح يعلن تفاصيل دورة المواويل الشعبية من مهرجان الطبول والفنون التراثية

عقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مؤتمرًا صحفيًا بالمجلس الأعلى للثقافة؛ لإعلان تفاصيل الدورة الحادية عشر للمهرجان تحت شعار : "حوار الطبول من أجل السلام"، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 مايو الجاري وتستمر حتى 1 يونيه على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر.

وحضر المؤتمر، سهام إسماعيل المدير التنفيذي للمهرجان، وقيثارة عبدالفتاح الأمين العام لمؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

ويُقام المهرجان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ودعم د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة بالتعاون بين وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة السياحة والآثار متمثلة في هيئةالتنشيط السياحي، ومكتبات مصر العامة.

وقال الفنان انتصار، إن هذه الدورة الاستثنائية تقام في ظروف صعبة نظرا لترشيد النفقات، وجرت الاستعانة بفرق من السفارات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات الشعوب منها جنوب السودان، وفلسطين، واليابان، وكولومبيا، والصين، والهند، وموريتانيا، ومصر، وأكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بأقاليم مصر المختلفة.

وأضاف أن عدد المشاركين من الدول في دورات المهرجان خلال الـ11 عاما أكثر من 170 دولة جاءوا إلى مصر؛ لتقديم إبداعاتهم في حوار فني بديع بين الحضارات المختلفة.

وأشار انتصار، إلى أن هذا المهرجان يشهد فعاليات هامة بالإضافة لإقامة معرض وورش في فنون الدمى للعرائس والماريونيت تحت إشراف الفنان محمد فوزي، ويشارك فيها أكثر من 20 فنانا وفنانة في فن العرائس والماريونيت. وأكد الفنان انتصار، أن مصر مليئة بالكنوز من المواهب والأصوات التي يمكن اكتشافها.

وأوضحت سهام، أن فعاليات المهرجان تقام في 4 مواقع حضارية وهي مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار بوابة النصر ، وساحة الهناجر، وقصر الأمير طاز، وبيت السناري بالسيدة زينب، وتبدأ العروض في التاسعة مساء وحضور الحمهور مجانا بأولوية الوصول للمسرح.

وقالت قيثارة، إن المهرجان سيكرم المؤرخ الفني اندرية شاستيل "فرنسا"، والشاعر والمفكر والأديب اباي قونانباييف من كازاخستان، والفنانة المعلومة بنت الميداح من موريتانيا، و د. محمد عمران، نجلاء إبراهيم رأفت رائدة فن العرائس وشخصية المهرجان المطرب الشعبي محمد طه "مصر".

وأشارت إلى اهتمام المهرجان باكتشاف وتقديم المواهب الجديدة من الأصوات والأشكال الشعبية الغنائية.