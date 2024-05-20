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أعلن اتحاد الكرة اليوم الإثنين عن تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري الشباب لمواليد 2003 في الموسم الجاري بعد التحقيق في الشكوى المقدم من نادي إنبي.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه تم حفظ الشكوى المقدمة من نادي إنبي ضد إبراهيم سعيد فهمي لاعب المصري مواليد ٢٠٠٣، التي تشكك في السن الحقيقي للاعب.

كما تقرر أيضا حفظ شكوى النادي الأهلي ضد اللاعب محمد صلاح مسلم لاعب الاتحاد السكندري مواليد ٢٠٠٣، وبناءا عليه توج الأهلي بطل مسابقة ٢٠٠٣ بشكل رسمي.

وبدأت الأزمة عندما احتفل لاعبو الأهلي بعد الخسارة أمام إنبي بنتيجة 4/3 بداعي التساوي في النقاط والمواجهات المباشرة مع تفوق الأهلي بفارق الأهداف.

أما لاعبو إنبي فقد احتفلوا أيضا باللقب في نفس التوقيت بداعي أن الشكوى ضد لاعب المصري مضمونة وسيتم احتساب نقاط المباراة للفريق البترولي.