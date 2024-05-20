بايدن يصف طلب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بـ المشين

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مجموعة من القادة الإسرائيليين بـ«المشين».

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أكد بايدن، وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي يتعرض لها أمنها.

وأضاف: «اسمحوا لي أن أكون واضحا: أيا كان ما قد يعنيه هذا المدعي العام، فإنه لا يمكن المساواة بين إسرائيل وحماس، وسوف نقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي يتعرض لها أمنها».

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.

وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.