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فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام إنبى

 بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 3:24 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 3:24 م

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة علي ماهر عن تشكيل فريقه لملاقاة إنبي بالأسبوع 24 من الدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى الرابعة عصرا على ستاد الجيش ببرج العرب .

وجاء التشكيل على النحو التالى :

عصام ثروت لحراسة المرمى ، كريم العراقى ، باهر المحمدى ، محمد دبش ، حسين السيد ، معتز زدام ، امادو با ، ميدو جابر ، سمير فكرى ، غيلاس جناوى ، فخر الدين بن يوسف .

قائمة البدلاء : محمد شحاته ، محمد طارق ، عمرو موسى ، اسلام عطية ، يوسف الجوهرى ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامى ، صلاح محسن ، والناشئ أحمد شرف


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