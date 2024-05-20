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مشاهد لفرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر أثناء عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

حادث الرئيس الإيراني
حادث الرئيس الإيراني
وكالات
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 8:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 8:29 ص

نشرت وكالة "إسنا" الإيرانية مقطع فيديو يوثق عمل فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر أثناء عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

وكتبت الوكالة: "بعد حوالي 15 ساعة من وقوع الحادث مروحية الرئيس ووزير الخارجية وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية وغيرهم، تمكن رجال الإنقاذ في الهلال الأحمر أخيرا من تحديد مكان الحادث واكتشاف مكان المروحية رغم الظروف الجوية الصعبة".


ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية اليوم الاثنين، المشاهد الأولى من العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني التي سقطت في محافظة أذربيجان الشرقية.

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.

 


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