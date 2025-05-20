الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتعيين الدكتور كامل ادريس رئيساً لمجلس الوزراء في السودان واعتبرته خطوة هامة نحو استعادة عمل المؤسسات الوطنية المدنية.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الجامعة العربية ستكثف جهودها من أجل دعم جهود صون سيادة السودان ووحدة أراضيه وزيادة الاستجابة الدولية مع احتياجاته التنموية والإنسانية، واستعادة مسار التحول المدني وإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون تضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع المدني السوداني.

يذكر أن الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي عقدت اجتماعاً على هامش القمة العربية في بغداد يوم 16 مايو الحالي، على مستوى رؤساء المنظمات كان الأول من نوعه منذ بدء الأزمة السودانية، للتحرك بشكل جماعي متناغم للمساعدة في وضع حد للأزمة ومعالجة آثارها المختلفة.