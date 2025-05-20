بروكسل تعتزم تسهيل إعادة طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي

تعتزم المفوضية الأوروبية تبسيط عملية إعادة طالبي اللجوء إلى دول آمنة خارج الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانوا قد سافروا عبرها لفترة وجيزة فقط، وذلك في محاولة لتسريع إجراءات اللجوء.

وحتى الآن، كان من الضروري أن يكون لطالبي اللجوء علاقة وثيقة مع مثل هذه الدولة من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال من خلال وجود أفراد الأسرة أو الإقامة بها لفترة أطول.

وفي المستقبل، ربما يكفي أن يكون الشخص طالب اللجوء قد عبر الدولة أثناء الفرار قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت السلطات في بروكسل اليوم الثلاثاء.

ويجب أن يوافق البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء على الاقتراح.

ووفقا للمفوضية، في المستقبل سيكون الاتصال مع دولة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي كافيا من خلال طريقتين: إما أن يكون الشخص المعني قد سافر عبر تلك الدولة أثناء الفرار، أو أن تكون الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي قد أبرمت اتفاقا بهذا الشأن مع تلك الدولة.

وفي كلتا الحالتين، يجب أن تكون الإعادة ممكنة. وأضافت أن القاصرين غير المصحوبين بذويهم مستثنيون من هذا الاقتراح.