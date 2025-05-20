الرئيس الصيني شي يدعو إلى التركيز على استقرار التوظيف لمواجهة الشكوك

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، ضرورة التركيز على استقرار التوظيف والأسواق والتوقعات من أجل مواجهة الشكوك، بحسب نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء.

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء تصريحات الرئيس الصيني التي أدلى بها خلال جولته التفقدية في مقاطعة خنان بوسط الصين، والتي قال خلالها: "يجب على خنان تعزيز أسس الاقتصاد واتخاذ الابتكار التكنولوجي كقوة دافعة.. من أجل الحفاظ على الثقة في مواجهة بيئة خارجية معقدة".

ودعا شي، إلى بذل الجهود المتواصلة من أجل بناء صناعة تحويلية أقوى، والنهوض بتحديث البلاد.. وتعزيز حماية الأراضي المزروعة واستصلاحها، وضمان الأمن الغذائي"، بالإضافة إلى "الحيلولة دون وقوع المخاطر في القطاعات الرئيسية وحلها".