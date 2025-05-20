محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروع إنشاء مستشفى ناصر العام 

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء المستشفى العام بمدينة ناصر، ضمن خطة الدولة التى تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية.

جاء ذلك في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر.

وتفقد المحافظ مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالمستشفى، والتي يشمل: تطوير ورفع كفاءة على مساحة إجمالية 32 ألف متر مربع (25 ألف متر للمبنى المستجد+ و7 آلاف متر للمبنى القائم)،بطاقة إجمالية 227 سريرا تتنوع ما بين: أسرة لإقامات المرضى ورعاية مركزة، حروق ورعاية حروق، رعاية أطفال، حضانات)، حيث يتكون المبنى المستجد من دور أرضي و4 علوي تشمل: المدخل الرئيسي، الطوارئ، الأشعة، غرفة الغازات، ثلاجة حفظ الموتي، التعقيم، النفايات المطبخ والإدارة الهندسية، والعلاج الطبيعي ووحدات تمريضية، حروق، مناظير، بنك الدم، إقامة نساء وولادة، حضانات مبتسرين، ورعايات مركزة ومتوسطة وجراحية وعمليات وقسطرة ورعاية قلب، فيما يضم المبنى القائم "القديم": العيادات الخارجية، سكن أطباء وإداري، الصيدلية، المعامل، تجميع البلازما، والغسيل الكلوي.



وتجول المحافظ داخل الموقع وناقش الموقف التنفيذي لسير ومراحل العمل بالمشروع، وتضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، حيث تم استعراض تفاصيل الأعمال المعمارية والإنشائية والصحية والغازات الطبية ومكافحة الحرائق والتكييف المركزي والأعمال الكهربائية وشبكة وأجهزة التيار الخفيف، بجانب باقي مكونات المشروع من المطبخ والمغسلة والمشرحة، حيث وصلت نسبة التنفيذ لإجمالي الأعمال المنفذة للمشروع إلى 33%.