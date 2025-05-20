تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا بأكثر من التوقعات

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أظهر التقرير الصادر عن معهد كونفرنس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 1% خلال أبريل، بعد تراجعه بنسبة 8ر0% خلال مارس وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% بعد تراجعه بنسبة 7ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقالت يوستينا زابينسكا لا مونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في كونفرانس بورد إن المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة سجل أكبر تراجع شهري له منذ مارس 2023، عندما كان الكثيرون يخشون دخول الاقتصاد دائرة الركود، وهو ما لم يحدث".

وأضافت لا مونيكا أن أغلب المؤشرات الفرعية تراجعت أيضا، وبصفة خاصة مؤشر توقعات المستهلكين الذين أصبحوا أكثر تشاؤما من شهر إلى آخر منذ يناير الماضي، في حين تراجع مؤشرا تراخيص البناء ومتوسط عدد ساعات العمل في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 1ر0%خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.

في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 3ر0% بعد تراجعه بنسبة 1ر0% خلال الفترة نفسها.