ولاية إنديانا الأمريكية تعدم رجلا في ثان عملية إعدام تشهدها الولاية منذ 15 عاما

جرى اليوم الثلاثاء، إعدام رجل من ولاية إنديانا الأمريكية، أدين بقتل ضابط شرطة عام 2000 رميا بالرصاص، بإعطائه حقنة مميتة، في ثاني عملية إعدام تشهدها الولاية منذ 15 عاما.

وحكم على بنجامين ريتشي "45 عاما" بالإعدام في ولاية إنديانا عام 2002، بعد إدانته بإطلاق النار على الضابط بيل توني من شرطة بيتش جروف، بينما كان يطارده ركضا، فأرداه قتيلا.

وجرى إعدام ريتشي في سجن ولاية إنديانا بمدينة ميشيجان، بحسب ما قاله مسئولو إدارة السجون في إنديانا.

وذكرت إدارة السجون، في بيان لها على الإنترنت، أن عملية الإعدام بدأت بعد منتصف الليل بقليل، وتم إعلان وفاته في الساعة 1246 صباحا.