محافظ البحيرة: بناء القدرات وتنمية المهارات الوظيفية من أولوياتنا للارتقاء بالأداء الحكومي

كرمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عددًا من مديري إدارات الشئون المالية والتعاقدات بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة.

ويأتي ذلك تكريمًا لجهودهم المبذولة، واجتيازهم البرنامج التدريبي المتخصص في الشئون المالية والتعاقدات، والذي نُفذ خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو 2025، تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة مدربين معتمدين من مركز التنمية المحلية بسقارة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها البرنامج داخل المحافظة، بدلًا من مركز سقارة، في خطوة تهدف إلى التيسير على المتدربين من خلال تقليل أعباء التنقل من أماكن إقامتهم، وتوفير بيئة تدريبية متطورة على أرض المحافظة، بما يعكس توجه الدولة نحو اللامركزية وتكافؤ الفرص التدريبية.

وأعربت "عازر"، في كلمتها خلال مراسم التكريم، التي أقيمت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، عن تقديرها لجهود المشاركين والتزامهم بتطوير مهاراتهم، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري هو السبيل الأمثل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

كما أشادت محافظ البحيرة، بالدور الفعّال لوزارة التنمية المحلية في دعم وبناء قدرات العاملين بالمحليات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تواكب المتغيرات الإدارية، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

واختُتمت الفعاليات بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين، وسط أجواء من التحفيز على الاستمرار في مسيرة التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وجاء البرنامج ضمن خطة التدريب القومي لعام 2025، واستهدف تعميق الفهم بمنظومة الموازنة العامة للدولة وقواعد إعدادها، والتعريف بموازنة البرامج والأداء، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لأهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتطبيقاته العملية.