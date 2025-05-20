إصابة 3 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري - قضاء صور، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت مسيّرة معادية دراجة نارية على طريق المنصوري - مجدل زون في قضاء صور حيث أفيد بوقوع إصابات.

وتشن إسرائيل، غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.