قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن هناك توجهًا لدى البعض بأخذ الخطاب الإفتائي إلى حيز ضيق، خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: «لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك توجهًا لدى البعض، ومنهم الذين أخذوا الخطاب الإفتائي إلى حيز ضيق».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء: «هناك مجموعات إرهابية سرقت هذا الخطاب، وتوجهت بع إلى غير الأهداف التي قصدها التشريع الإسلامي».

وتابع: «الدين القويم أتى من أجل أهداف منها إعمار الكون واستقرار الناس، ولا يمكن أن يستقر الناس في ظل خطاب يحض على الإقصاء والكراهية، والدين الإسلامي لم يأت لإقصاء أحد أو كراهية أحد».