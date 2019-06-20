محققون يتهمون 4 متمردين شرق أوكرانيا بإسقاط الطائرة الماليزية

أصدر محققون دوليون، أمس الأربعاء، أمر اعتقال بحق أربعة من المشتبه بهم في إسقاط طائرة الركاب الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا، أثناء رحلتها رقم MH17، قبل نحو خمسة أعوام.

وجه المحققون اتهاما لأربعة متمردين رفيعي المستوى، موالين لروسيا بتهمة القتل المتعدد، وقالوا إنهم يلاحقون هؤلاء المتهمين جنائيا في مدينة نيوفيجن، بالقرب من أوتريخت في هولندا.

ووفقا لبيانات المحققين، فإن ثلاثة من هؤلاء مواطنون روس، ورابعهم أوكراني الجنسية.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هؤلاء الرجال الأربعة بتهمة قتل 298 شخصا، في 9 مارس 2020، في هولندا، حسبما أعلن كبير ممثلي الادعاء العام الهولندي، فريد فيستر بيكه، مضيفا: "هذه خطوة هامة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن التحقيق يمثل " حجز زاوية في البحث عن الحقيقة" .

وطالب بومبيو روسيا "بضمان أن يمثل أي فرد متهم متواجد حاليا في روسيا أمام العدالة".

وأسقطت الطائرة بوينج 777 التابعة لخطوط الطيران الماليزية أثناء تأديتها الرحلة رقم MH17، في 17 يوليو 2014، فوق مناطق شرق أوكرانيا، بصاروخ تابع لسلاح الدفاع الجوي الروسي، من طراز بوك، مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، والبالغ عددهم 298 شخصا، أغلبهم من هولندا.

وشارك في فريق التحقيق الدولي خبراء من هولندا وماليزيا وأوكرانيا وأستراليا وبلجيكا.