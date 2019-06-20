تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بشدة خلال يونيو الماضي، لتفقد أغلب مكاسبها في الشهر الماضي، في ظل المخاوف من النظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المفوضية تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى سالب 2ر7 نقطة مقابل سالب 2ر6 نقطة خلال مايو الماضي. كان المحللون يتوقعون استمرار المؤشر عند مستواه في الشهر الماضي. وكان المؤشر قد سجل في أبريل الماضي سالب 3ر7 نقطة.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بمقدار 7ر0 نقطة إلى سالب 9ر6 نقطة.

في الوقت نفسه، فإن مؤشر الثقة لكل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ظل أعلى من متوسط قراءته على المدى الطويل حيث كان سالب 7ر10 نقطة بالنسبة لمنطقة اليورو وسالب 10 نقاط بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى تراجعت ثقة المستهلكين في بلجيكا خلال الشهر الحالي، حيث أشار تقرير البنك المركزي البلجيكي الصادرة اليوم إلى تراجع المؤشر إلى سالب 7 نقاط، مقابل سالب 5 نقاط خلال مايو الماضي. وفي أبريل الماضي سجل المؤشر سالب 7 نقاط.

وفي هولندا أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال الشهر الحالي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال يونيو الحالي إلى صفر مقابل سالب ثلاثة في مايو الماضي.