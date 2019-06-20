مفتي الجمهورية: استقبلنا 4 آلاف سؤال يوميا في شهر رمضان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء تعتمد على وسائل التكنولوجيا المعاصرة في الوصول إلى المواطن، فضلًا عن الوسائل التقليدية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أنه بإمكان المواطن أن يرسل استفساراته عبر الاتصال الهاتفي، أو البريد الإلكتروني أو الذهاب إلى الدار مباشرة.

وتابع: «نستقبل حوالي ألف سؤال يوميًا عبر الهاتف، وعلى البريد الإلكتروني نستقبل 1200 سؤال»، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الأسئلة في اليوم الواحد يصل إلى 3 آلاف سؤال، أو 4 آلاف في شهر رمضان.