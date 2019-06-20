محافظ الأقصر يشهد الندوة التوعوية للفائزين بقرعة حج الجمعيات

شهد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اليوم -الخميس- الندوة التوعوية للفائزين بقرعة حج الجمعيات والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي التي عقدت بديوان عام المحافظة.

وهنأ محافظ الأقصر الفائزين بقرعة الحج هذا العام متمنياً لهم العودة السالمة الى مصر بعد أداء مناسك الحج ، داعياً الله عزوجل ان يكون حجهم مبرورا طالباً منهم الدعاء لمصر وأن يعمها الخير والسلام.

وقال محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر ، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تنظمها المديرية على مستوى المحافظة لتوعية الفائزين بقرعة الحج وتعريفهم بالأساليب التي يجب اتباعها بهدف حمايتهم وإرشادهم لأفضل الوسائل وكذلك الاجابة على استفساراتهم واعلامهم بكل ما يتعلق بأداء مناسك الحج.

واشار الى ان الندوة استهدفت توعية 100 من الفائزين بقرعة الحج من الجمعيات التابعة لإدارات التضامن بمدن الأقصر والطود والزينية وارمنت من اصل عدد 144 فازوا بالقرعة هذا العام، وذاكرا أن موعد مغادرة فوج حجاج الجمعيات الى الاراضي المقدسة سيكون أول أغسطس المقبل.

حضر الندوة الدكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة ومحمد عياد رئيس مدينة الطود والمشرفون على بعثة حج جمعيات الأقصر لهذا العام.