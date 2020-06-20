قبائل ترهونة تؤيد خطاب الرئيس السيسي حول ليبيا

أعلن مجلس قبائل ترهونة الليبي عن تأييده لما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حول ليبيا والبدء الفوري في تطبيق ما جاء فيه باعتبار المعركة حقيقية وعاجلة ولا تقبل التأجيل، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأضاف المجلس في بيان له، أن تدخل مصر "في الشأن الليبي هو تدخل مشروع وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك، ووفق ما شهده التاريخ الليبي المصري من الوقوف صفا واحدا ضد العدو الأجنبي عبر التاريخ، سواء في جهاد الليبيين ضد الطليان، أو ما قدمته ليبيا من دعم قوي لشقيقتها مصر في حرب أكتوبر".

وأوضح البيان أن مصر تتدخل اليوم و"نحن نتعرض إلى استعمار تركي يسعى إلى السيطرة على مقدراتنا، ونهب ثرواتنا، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وإحياء الإرث العثماني، علاوة على تحويل ليبيا إلى حاضنة للإرهاب والمرتزقة والدواعش، وإطالة حكم الميليشيات التي لا يمكن أن تصدر الخير والسعادة لليبيين مهما طال بها البقاء أو تهيأت لها الظروف".

كما أعلن المجلس أنه يساند البرلمان والجيش الليبييْن في ثباتهما وصمودهما "في تحقيق آمال الليبيين لبناء دولتهم والدفاع عن سيادتها"، حسبما جاء في نص البيان.

وصرح الرئيس السيسي بأن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء فى إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب.

وأضاف السيسي خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية اليوم السبت "ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي".