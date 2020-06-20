مدير تعليم القاهرة يوجه بتوفير الهدوء والراحة النفسية لطلاب الثانوية العامة

عقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إجتماعا بمدرسة المجمع الحرفي التابعه لإدارة الوايلي التعليمية مع رؤساء اللجان استعدادا لامتحانات الثانوية العامة غدا.



وأوصى عطية بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، ومنع الغش بكافه صورة والتصدى بكل حزم للغش، وشدد على وضع جدول الامتحان، والتعليمات الامتحانية فى أماكن واضحة باللجنة.



وشدد على عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات، كما أكد على رؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلاب واحتواء المواقف المختلفة.



وأشار إلى ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية والاتصال بلجنة النظام والمراقبة في اي استفسار يخص الطالب.



وشدد على الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتنظيم دخول الطلاب بعد المسح الحراري.