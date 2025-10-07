القبض على متهم باقتحام 3 محال تجارية بلودر في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم، القبض على متهم اقتحم ثلاثة محال تجارية باستخدام لودر في شارع الجميل بمدينة قنا، ما أسفر عن تحطيم الواجهات وإلحاق خسائر فادحة بالمحال.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم، وهو مقيم بمدينة قنا ومن أبناء قرية الحجيرات بمركز قنا، يمتلك قطعة أرض تقع خلف المحال التي استهدفها، وعقب حدوث خلاف بينه وأصحاب المحال بعد رفضهم منحه جزءا من المكان، ما دفعه إلى استئجار واقتحام المحال الثلاثة — وهي محلان للخياطة ومكتبة ومحال للهواتف المحمولة — فجر أمس.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وضبطه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما تم استدعاء سائق اللودر للتحقيق في مدى تورطه بالقضية.

في الوقت نفسه، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط عدد من الأشخاص يشتبه في تورطهم بإشعال النيران في محيط المحال عقب الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.