مؤشر «ستاندرد اند بورز» يتراجع مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض أمس الجمعة، بعد جلسة متقلبة في ظل وضع المستثمرين في الحسبان تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 وإعلان أبل عن إغلاق متاجر جديدة، وذلك في مواجهة تحفيز متوقع واستمرار التعافي الاقتصادي.

وفي نهاية المطاف، نزل ستاندرد اند بورز 500 شأنه شأن مؤشر الأسهم القيادية داو، بينما أغلق ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه على زيادة طفيفة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 208.64 نقطة، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 25871.46 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 17.53 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 3097.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 3.07 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 9946.12 نقطة.