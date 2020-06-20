 العراق: الكاظمي يؤكد لبارزاني أهمية التعاون والتكاتف الوطني لتجاوز التحديات الراهنة - بوابة الشروق
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العراق: الكاظمي يؤكد لبارزاني أهمية التعاون والتكاتف الوطني لتجاوز التحديات الراهنة

د ب أ
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 6:52 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 6:52 م

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أهمية التعاون والتكاتف الوطني لتجاوز التحديات الراهنة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، رئيس إقليم كردستان، وجرى خلال اللقاء بحث الملفات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والعمل على حل الإشكالات السابقة وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد في مواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها جميع محافظات البلاد".

وشدد الكاظمي، بحسب البيان على "أهمية التعاون والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية، والتي سببتها جائحة كورونا".

وتابع البيان "تم التأكيد على أن التحديات التي يواجهها البلد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها والعبور بالبلد باتجاه الطريق الصحيح الذي يمضي به، من أجل بناء عراق آمن ومستقر وموحد".

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