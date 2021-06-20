تحل اليوم ذكرى مولد الفنان الكوميدي أحمد بدير، الذي ولد في العشرين من شهر يونيو لعام 1945م، ويبلغ من العمر 76 عاما.

وروى بدير، خلال لقاء نادر مع الإعلامي رمسيس في برنامج "يا تليفزيون يا"، الذي كان يعرض على شاشة التليفزيون المصري، أنه وخلال عرضه لمسرحية "ريا وسكينة"، لم يتذكر جزءا من الحوار، فقام بارتجاله، ووجد أن الفنانة سهير البابلي ضحكت بشدة على ما قاله، ولم يكن يعلم أن ردة فعلها ستكون بهذا الشكل.

وحدث ذلك خلال المشهد الذي كان يقول فيه: "أبويا قال لأمي بيعي الكردان اللي في صدرك يا سحر"، حيث لم يتذكر اسم والدته، وابتكر اسم "سحر"، لترد عليه "البابلي" قائلة: "سحر إزاي تخلف عبد العال؟"، وأصبح هذا الإفية الشهير ماركة مسجلة بالمسرحية.

وروى بدير، موقفا آخر حدث له خلال تصويره لفيلم "أبناء وقتلة" مع المخرج "عاطف الطيب"، إذ كان يجلس داخل سيارة الشرطة، ومن المفترض أن يجلس الفنان الراحل محمود عبد العزيز أمامه، وبعدما سارت العربية، وخلال التفافها بسرعة شديدة، لم يشعر بنفسه إلا وهو يطير في الهواء، حيث سقط كل راكبي السيارة في الشارع، ولكن كان هو الأكثر تضررا.

ويذكر أنه عقدت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ22 ندوة خاصة؛ لتكريم النجم الكبير أحمد بدير عن مشواره السينمائي بشكل عام ومسيرته الفنية الممتدة، وذلك مساء الخميس الماضي، وقد عبر سعادته الشديدة بهذا التكريم.

وقد شارك الفنان الكوميدي، على مدار مشواره الفني في العديد من الأعمال الفنية التي علقت في أذهان الجمهور مثل مسلسلات "طائر الليل الحزين"، و"الزيني بركات"، و"حلم الليل والنهار"، و"أبواب المدينة"، و"زيزينيا"، أما بالنسبة للمسرحيات فنذكر منها: "ريا وسكينة"، و"الصعايدة وصلوا"، و"ع الرصيف"، و"دستور يا أسيادنا".