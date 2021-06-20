الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب تسميم نافالني

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني.



وأثار الرئيس جو بايدن قضية نافالني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما التي عقدت الأسبوع الماضي وأوضح له أن روسيا ستواجه تداعيات "مدمرة" إذا توفي نافالني في السجن. وبينما سعى بوتين إلى تحذير الولايات المتحدة من توسيع العقوبات، تشير تصريحات سوليفان إلى هذا الاتجاه.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوليفان قوله لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي ان ان" "قمنا بحشد الحلفاء الأوروبيين في جهد مشترك لفرض عقوبات على روسيا لاستخدام مادة كيميائية لتسميم مواطنيها على الأراضي الروسية.. ونحن نقوم بإعداد حزمة جديدة من العقوبات لفرضها في هذه الحالة أيضا".



وأضاف أنه "سيتم الإعلان عنها بمجرد تطوير حزم العقوبات لضمان توجيهها إلى الأهداف الصحيحة.. وعندما نفعل ذلك، سنفرض المزيد من العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ".