محافظ كفر الشيخ يتفقد مواقع الأراضي القابلة للزراعة بالوادي الجديد

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي عُقد خلال الفيديو كونفرانس مع محافظ الوادي الجديد والمنوفية؛ لتنفيذ البروتوكول الموقع بين المحافظة ومحافظتي الوادي الجديد والمنوفية؛ لاستخدام مساحات من أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة لصالح أهالي كفر الشيخ والغربية والمنوفية.

وتفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المواقع والأراضي والمنازل المعدة للراغبين في الحصول على مساحات أراضي قابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ، حيث بدأت الزيارة لمحافظة كفر الشيخ باستقبال رسمي من حنان مجدي نائب محافظ الوادي والوفد المرافق لها، أعقبها تفقد نائب محافظ كفر الشيخ ونائب محافظ الوادي الجديد للمساحات المقترح استغلالها والمنازل والمرافق والخدمات بتلك المناطق.

وعقب الجولة شارك اللواء جمال نور الدين، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في الاجتماع الذي عُقد بحضور عمرو البشبيشي، وحنان مجدي، ومحمد موسى، لمناقشة تنفيذ البروتوكولات التي وقعها الأسبوع الماضي المحافظون الثلاثة "كفر الشيخ المنوفية والغربية" مع محافظ الوادي الجديد، وشهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ لاستخدام مساحات أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ، ضمن الـ3 محافظات.

وقال عمرو البشبيشي إنه تفقد الأراضي القابلة للزراعة التي سيتملكها أبناء محافظة كفر الشيخ، والمواقع كاملة المرافق كما تفقد عددًا من المنازل المجهزة، برفقة حنان نائب محافظ الوادي الجديد، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الشروط الواجب توفرها استفادة بـ5 أفدنة والمنزل الذي سيتسلمه الشباب من المستفيدين، مؤكداً أنها فرصة لتوفير فرصة عمل والإقامة بموقع يضم كل المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة.

ومن ناحيته، أوضح محافظ كفر الشيخ أنه يثمن اتجاه العديد من أبناء المحافظة للاستزراع، وهناك نماذج متميزة من أبناء المحافظة بعدد من المحافظات، تبنوا مشروعات زراعية ناجحة، مؤكداً أن توقيع البروتوكولات تنفيذاً للتوجه العام للدولة من أجل الخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلًا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.

وجاء توقيع عقد البروتوكولات نظراً لتوجيهات الدولة بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعي؛ لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات، مما يسمح لها بالتمدد العمراني، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح؛ للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.

وبموجب البروتوكولات، ستحدد محافظات "كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية" منسقًا عامًا من كل محافظة؛ للتنسيق مع محافظة الوادي الجديد، فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب المشاركة في اللجان المشتركة والتنسيقية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع، أو دراسة أي معوقات واقتراح التوصيات لعرضها على السلطة المختصة، كما ستلتزم هذه المحافظات باستكمال تجهيز تشطيبات المنازل المُسلمة من محافظة الوادي الجديد لتكون صالحة للسكن.