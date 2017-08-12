البترول: سعر الغاز الطبيعي أقل بنسبة 50% من البنزين

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن المبادرة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تعود بالنفع على المواطن، خاصة وأن ثمن متر الغاز أقل بنسبة 50% من سعر لتر البنزين.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن إحلال الغاز الطبيعي محل البنزين سيعمل على تقليل الاستيراد، فضلًا عن أنه يحدث وفرة في الميزان التجاري للدولة، موضحًا أن تلك الاستراتيجة شهدت دفعة قوية خلال العام الجاري من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغز الطبيعي.

وأوضح أن دعم تلك الاستراتيجة يكون من خلال توفير مراكز تحويل السيارات بالوقود المزوج البنزين والغاز والطبيعي، وكذلك توفير محطات والتي بلغ عددها 240 حتى الآن، لافتًا إلى تعديل وتصحيح هيكل المنتجات البترولية والذي ساهم في إقبال المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى التعاقد على 10 محطات غاز طبيعي متنقلة متواجدة على الطرق السريعة وذلك لتحفيز المواطنين للإقبال على تحوي سياراتهم، مشيرًا إلى التعاون مع القطاع الخاص المصري والشركات الأجنبية في المبادرة القومية للتحويل للغاز الطبيعي.

وافتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي (كارجاس- شيل أوت) بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الأحد.