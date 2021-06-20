مناقشة فيلم «عاش يا كابتن» بين طلاب مدرسة الجيزويت للسينما التسجيلية بالصعيد

في إطار معسكر طلاب مدرسة الجيزويت للسينما التسجيلية بالصعيد والذي يقام ببيت الجيزويت بالمقطم، استضاف المعسكر المخرجة والمنتجة ميّ زايد وعرضت فيلمها التسجيلي (عاش يا كابتن) للطلبة.

ودارت مناقشة بين الطلاب والمخرجة بعد العرض حول رحلة صنعه التي استغرقت ٦ سنوات وعن كيفية بناءها لهذه العلاقة القوية مع بطلات الفيلم ومع كابتن رمضان للوصول لهذه التفاصيل القوية.

الفيلم عٌرض في مهرجانات تورونتو ودوك لايبزج والقاهرة، وحصل على ٣ جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي؛ جائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وجائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وجائزة إيزيس لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة.

يستمر المعسكر حتى يوم ٢٥ يونيو ويستضيف عدد من أهم صناع الفيلم التسجيلي مثل المخرج علي الغزولي، والمخرجة تهاني راشد، والمخرج علي العربي؛ مخرج فيلم (كباتن الزعتري) إلى جانب مدربين المدرسة مثل المخرجة نادين صليب، والمخرج ياسر نعيم والسيناريست عمرو الدالي، والمنتج محمد تيمور، والمخرجان والمنتجان ندى رياض وأيمن الأمير.

تضم المدرسة مجموعة من الطلاب من محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.