وزير الأوقاف: افتتحنا 1500 مسجد خلال الـ10 أشهر الماضية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الـ10 شهور الماضية شهدت افتتاح 1500 مسجد على مستوى عال وبكفاءة كبيرة، مشيرا إلى أن فوضى الفتوى تتوقف عندما يتوقف الناس عن الذهاب لغير المتخصصين.

وقال الوزير، خلال الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن مساء اليوم بعنوان "أعمدة بناء الدولة"، تعقيبا على حديث النائب يحيى عيسوي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والذي تحدث عما تشهده الوزارة من جهود كبيرة بكافة المجالات والاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه، مع النهضة الإنشائية، مؤكدا ضرورة ترشيد الفتوى وأن تقتصر على دارسي العلوم الفقهية.

وعقب الوزير، على حديث النائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ، الذي طالب بضرورة الحفاظ على المال العام كونه من أعمدة بناء الدولة مع الحياة الكريمة للمواطنين، مستشهدا بملف أراضي الأوقاف بمحافظة السويس بحي الأربعين، حيث أكد الوزير أن الجمعة القادمة موضوعها الفساد صوره ومخاطره.

وذكر أن الناس يجب أن يعلموا أن مال الوقف هو مال خاص وليس مال عام، ووزارة الأوقاف تنوب عن الرجل الصالح الذي وقف ماله وأرضه، ومن ثم لا يجوز ألا أعامل هذا المال بدون قيمته السوقية الحالية، قائلا:"الوقف شرعا وقانونا لابد أن يعامل بالقيمة السوقية العادلة ولكن نراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطنين".

وأكد أن الوزارة تتعاون بشكل كبير فيما يخص النفع العام بشأن الأراضي، ويتم تخفيض الأسعار بما يخدم النفع العام، سواء في التعليم أو الصرف الصحي وغيرها.

وبشأن الأهالي، لفت إلى بدء الوزارة في تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الإجتماعي في حالات التقنين الجادة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على شراكة مع الدولة بملف حياة كريمة مقابل حصة عينية أو نقدية في المشروع لصالح الأوقاف.