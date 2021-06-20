أجاب الفنان هاني شاكر، على سؤال الإعلامي عمرو أديب «تفتكر الزمالك هياخد الدوري السنة دي؟»، قائلًا: «عندي إحساس كبير بده».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس السبت، إن تحقيق النادي الأهلي للإنجازات يرجع للاستقرار الذي يشهده، موضحًا أن المشكلات التي يعانيها الزمالك أثرت على كل الفرق الرياضية به.

وأضاف أن جميع لاعبي نادي الزمالك من فرق كرة القدم والطايرة والسلة يحبون النادي ويرغبون بتقديم الأفضل، لافتًا إلى أن الزمالك يستحق الحصول على بطولة الدوري كتعويض عن المشكلات التي مر بها.

