اتحاد السلاح يعلن قائمة المنتخب في أولمبياد طوكيو

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني عن أسماء اللاعبين المرشحين من اللجنة الفنية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد صباح اليوم الأحد، وتم إرسال الأسماء للجنة الأولمبية المصرية لارسالها للاتحاد الدولي للعبة.

الأسماء المرشحة من الجهاز الفني للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

أولًا: المؤهلين فردي

سيف مبارزة رجال:-

محمد السيد

سلاح السيف سيدات:-

ندى حافظ

ثانيا: المؤهلين فرق

شيش رجال:-

علاء أبو القاسم

محمد ماهر حمزة

محمد حسام

يوسف ثناء

شيش سيدات:-

يارا الشرقاوي

نهى هاني

نورا منير

مريم الزهيري

سلاح السيف رجال:-

محمد عامر

زياد السيسي

مهاب سامر

مدحت معتز

ويعد السلاح من الرياضات التي حققت ميداليات في تاريخ مصر الأولمبي بعدما استطاع علاء أبو القاسم حصد فضية أولمبياد لندن 2012.

ومن المنتظر أن تشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها لاسيما بعد وصول فريقين من فرق الألعاب الجماعية وهما "كرة اليد - كرة القدم"، إضافة إلى صعود عدد كبير من اللاعبين في الرياضات المختلفة.